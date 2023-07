Rio Grande do Sul Procon alerta os consumidores gaúchos sobre aumentos abusivos de preços de produtos e serviços após a passagem do ciclone

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

O órgão informou que está atuando na fiscalização de possíveis infrações por parte de comerciantes Foto: Divulgação/Procon-RS O órgão informou que está atuando na fiscalização de possíveis infrações por parte de comerciantes. (Foto: Divulgação/Procon-RS) Foto: Divulgação/Procon-RS

Após a passagem de mais um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, o Procon RS alertou os consumidores e fornecedores que, pela Lei 8.078/90, é considerada uma prática abusiva elevar, sem justa causa, os preços de produtos ou serviços.

O órgão informou que, em meio aos trabalhos do governo do Estado para atender as pessoas afetadas pelo fenômeno, está atuando na fiscalização dessas possíveis infrações, buscando garantir os direitos dos consumidores.

Os clientes que se sentirem lesados com práticas desse tipo podem realizar denúncias pelo WhatsApp (51) 3287-6200, no site do Procon ou na Delegacia de Polícia mais próxima da sua residência.

O terceiro ciclone que se formou no Rio Grande do Sul desde o mês passado provocou estragos e falta de energia elétrica em dezenas de municípios gaúchos. Em Rio Grande, no Litoral Sul, um idoso morreu após uma árvore cair sobre a sua casa.

