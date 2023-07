Economia FGTS distribuirá mais de R$ 12 bilhões a trabalhadores com base no lucro do fundo em 2022

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O valor será creditado até o fim de agosto nas contas do FGTS Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O valor será creditado até o fim de agosto nas contas do FGTS. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) distribuirá aos trabalhadores mais de R$ 12 bilhões referentes ao lucro líquido registrado em 2022, que caiu 3,45% em relação ao exercício anterior.

O Conselho Curador do FGTS vai discutir sobre a distribuição ainda neste mês. Os números consolidados devem ser apresentados até o dia 25. O colegiado definirá a divisão do lucro entre os trabalhadores elegíveis que tenham saldo na conta do fundo até 31 de dezembro de 2022.

As opções previstas pelo conselho são repartir o lucro total entre os trabalhadores (R$ 12,8 bilhões) ou 99% do resultado (R$ 12,7 bilhões), assim como no ano passado.

O valor será creditado até o fim de agosto nas contas do FGTS. O dinheiro só poderá ser sacado nas condições previstas em lei, como em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave.

No total, o FGTS teve receita de R$ 49,8 bilhões em 2022 e R$ 36,9 bilhões de despesas. Para saber quanto receberá, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta no dia 31 de dezembro de 2022 por 0,01863517. Na prática, o rendimento adicional significaria um incremento de R$ 18,63 a cada R$ 1.000 de saldo na conta do FGTS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/fgts-distribuira-mais-de-r-12-bilhoes-a-trabalhadores-com-base-no-lucro-do-fundo-em-2022/

FGTS distribuirá mais de R$ 12 bilhões a trabalhadores com base no lucro do fundo em 2022

2023-07-14