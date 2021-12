Rio Grande do Sul Brigada Militar forma 73 tenentes e recebe armas e 85 viaturas semiblindadas

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Sargentos fizeram o Curso Básico de Administração Policial Militar, com 540 horas/aula, e foram habilitados para tenente da BM. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Sargentos fizeram o Curso Básico de Administração Policial Militar, com 540 horas/aula, e foram habilitados para tenente da BM. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A Brigada Militar realizou nesta quinta-feira (16) a cerimônia de formatura do Curso Básico de Administração Policial Militar (CBA), na Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre. São 73 alunos sargentos promovidos ao posto de tenente, em ato assinado pelo governador Eduardo Leite durante a solenidade. Na sequência do evento, a corporação recebeu 85 novas viaturas semiblindadas e armamento para reforço da atividade de policiamento ostensivo.

“Estamos celebrando o passo adiante dado na carreira destes homens e mulheres que já há mais de 20 anos se dedicam à segurança pública. Minhas palavras, em nome do povo gaúcho, são de gratidão e reconhecimento pelo serviço que prestam”, disse o governador em seu discurso aos formandos.

O CBA, que habilita sargentos ao cargo de tenente, começou no fim de agosto de 2021. Os 73 alunos, entre os quais 57 homens e 16 mulheres, completaram 540 horas-aula, com disciplinas de gestão de pessoas, gerenciamento de crise e mediação de conflitos, direito penal militar e investigação preliminar entre outras. O curso foi supervisionado pelo Departamento de Ensino, coordenado e executado pela APM. O tenente Jones André Ribeiro foi o primeiro colocado no curso, com média final 9,97, e recebeu das mãos do governador a espada que simboliza o avanço para o novo posto na corporação.

A turma formada nesta quinta (16) é a primeira de três previstas, que irão totalizar 210 vagas abertas no chamamento autorizado em maio deste ano. O preenchimento das vagas seguiu o critério de 50% por antiguidade na corporação e 50% por merecimento, que consistiu na aplicação de uma prova para todos os candidatos.

Em virtude da pandemia e de estarem sendo realizados outros cursos de formação de forma simultânea, a capacitação dos novos tenentes se deu em formato híbrido. Os alunos cursaram as disciplinas teóricas na modalidade de ensino à distância, complementando a certificação com as aulas práticas presenciais.

