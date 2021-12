Rio Grande do Sul Brigada Militar intensifica policiamento no Litoral em preparativos para o veraneio

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Com aumento da movimentação nas praias e balneários gaúchos, ações da segurança ganharam reforço. Foto: BM/Divulgação Com aumento da movimentação nas praias e balneários gaúchos, ações da segurança ganharam reforço. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

As forças de segurança estão finalizando os preparativos para a Operação RS Verão Total 2021/2022, que inicia neste mês. Com o aumento da movimentação no litoral gaúcho, a Brigada Militar irá antecipar algumas ações da corporação, intensificando as atividades nas praias e balneários do Estado nos próximos dois finais de semana. O Corpo de Bombeiros Militar também já está com atividades da instituição nas praias.

As ações da BM serão voltadas para a prevenção e repressão à criminalidade, com o objetivo principal de redução dos chamados Crimes Violentos Letais e Intencionais nos Litorais Norte e Sul. De sexta-feira (3) a domingo (5) e no próximo final de semana (10 a 12/12), serão destacados 60 brigadianos do Comando de Policiamento de Choque (CPChq), sendo 40 para o Litoral Norte e 20 para o Litoral Sul, que irão reforçar as atividades na área.

O efetivo especial irá atuar em conjunto com o policiamento local, com o Comando Ambiental, com o Comando Rodoviário da BM (CRBM), com policiais da Força Tática e do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (2º BPAT) da abrangência dos Comandos Regionais de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO-Litoral) e Sul (CRPO-Sul).

O CBMRS realiza, desde outubro, ações especiais com guarda-vidas militares nos finais de semana e também em feriados. Em média, 24 bombeiros militares têm atuado nestas atividades especiais. Entre 12 a 16 guaritas entram em operação, dependendo das necessidades. A instituição já conta com 515 guarda-vidas militares habilitados para atuar na Operação RS Verão Total. Os guarda-vidas civis temporários estão em treinamento, sendo 283 habilitando-se à recertificação e 152 para a primeira certificação.

O planejamento é de que os guarda-vidas, civis e militares, atuem em cerca de 331 postos de salvamento, sendo 228 no Litoral Norte, 30 no Litoral Sul e 73 nas águas internas do Estado.

A Operação RS Verão Total 2021/2022 vai promover, até o fim da temporada de veraneio, reforço em diversas atividades no Litoral Norte, Litoral Sul e Águas Internas no RS. A Secretaria da Segurança Pública atua, em conjunto com todas as suas vinculadas – BM, CBMRS, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e DetranRS – com reforço de efetivo, operações especiais, além de atividades sociais e educativas com os veranistas.

