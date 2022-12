Rio Grande do Sul Brigada Militar lança 53ª Operação Golfinho

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Esta é a maior mobilização institucional da Brigada Militar, e busca atender a comunidade que se desloca massivamente para a região do litoral nos meses de veraneio Foto: Brigada Militar/Divulgação

A Brigada Militar (BM) lançou na manhã de sábado (17), a 53ª edição da Operação Golfinho, em ato conjunto com o lançamento da Operação RS Verão Total, do Governo do Estado. A solenidade de abertura ocorreu às 11h, no Largo do Baronda, na avenida Beira-mar, em Capão da Canoa, e terá a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, dos oficiais do Comando-geral da Instituição e representações das diversas atividades da BM.

A Operação Golfinho é a maior mobilização institucional da Brigada Militar, e busca atender a comunidade que se desloca massivamente para a região do litoral nos meses de veraneio. Além disso, também são reforçadas as ações nos balneários de água doce no interior do RS.

Policiamento reforçado

Serão reforçados o policiamento ostensivo preventivo e repressivo, com apoio de policiais militares de todo o Estado. As atividades especializadas também estarão prontas para atuar, com guarnições do Comando Rodoviário, Comando Ambiental, Batalhão de Aviação, Batalhão de Operações Policiais Especiais e Comando de Polícia de Choque. Viaturas, motocicletas, embarcações e aeronaves estarão sendo empregadas nas ações, juntamente com o efetivo destacado para a missão.

Os balneários também terão a presença das Bases Móveis Comunitárias, bem como o calendário de atividades da Escolinha ABC do Trânsito, do Comando Rodoviário, e as apresentações musicais da Banda de Música da Brigada Militar. No litoral norte, as ações serão coordenadas pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral, e no litoral sul, pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul.

