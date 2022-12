Esporte Marrocos e Croácia disputam, neste sábado, terceiro lugar na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Na história do confronto, são apenas duas partidas entre os países. Foto: Reprodução/Twitter Croácia

Após caírem na semifinal para a Argentina, os croatas vão em busca da terceira medalha da história do país em Copas. Em 1998, na primeira participação da Croácia no torneio, a equipe comandada pelo artilheiro Suker conquistou o bronze contra a Holanda. O jogo ocorre às 12h no Estádio Internacional Khalifa.

Em 2018, Modric e companhia fizeram história ao chegar até a final da competição, mas ficaram com o vice ao serem derrotados para a França. Agora, o meia tenta mais uma medalha em sua provável última Copa do Mundo.

Do outro lado, Marrocos vai em busca da primeira medalha da história de um país africano em Copas do Mundo. Os marroquinos foram os primeiros do continente a chegar a uma semifinal. O sonho do título acabou na derrota para a França, mas agora eles duelam contra os croatas pelo terceiro lugar.

Na história do confronto, são apenas duas partidas entre os países. Aliás, a última delas foi nesta Copa do Mundo. Na primeira rodada da fase de grupos, Marrocos e Croácia ficaram no 0 a 0. O outro jogo foi em 1996, um amistoso que terminou em 2 a 2.

Prováveis escalações

Croácia: Escalação provável: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol e Sosa (Barisic); Modric, Kovacic e Majer; Perisic, Kramaric e Livaja. Técnico: Zlatko Dalic.

Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Dari e Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, Zakaria (En-Nesyri) e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

