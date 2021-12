Rio Grande do Sul Brigada Militar prende 75 pessoas em 15 dias de Operação Golfinho no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Entre 17 e 30 de dezembro foram presas 75 pessoas por tráfico de drogas, apreendidos 13,6 quilos de entorpecentes e seis armas de fogo. Foto: BM/Divulgação Entre 17 e 30 de dezembro foram presas 75 pessoas por tráfico de drogas, apreendidos 13,6 quilos de entorpecentes e seis armas de fogo. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

O balanço da primeira quinzena da Operação Golfinho no Litoral Norte foi divulgado pela Brigada Militar na manhã desta quinta-feira (30), em Osório, na sede do CRPO Litoral.

O subcomandante-geral da BM, coronel Claudio Feoli, e o comandante do CRPO Litoral, coronel Leandro Luz, apresentaram os dados: entre 17 e 30 de dezembro foram presas 75 pessoas por tráfico de drogas, apreendidos 13,6 quilos de entorpecentes e seis armas de fogo.

O policiamento reforçado na região iniciou no dia 17 de dezembro, com os efetivos da Brigada Militar que atuam no CRPO Litoral e mais de mil policiais militares oriundos de diversas Unidades no Estado, segundo a corporação.

Em preparação para os dias de festas do final do ano, o coronel Luz alertou sobre o trabalho da Brigada Militar em aglomerações que poderão acontecer. “Já temos percebido o aumento da população nas praias e em alguns momentos as pessoas se aglomeram, principalmente na orla, seja na beira da praia, seja nos calçadões. Até agora todos vêm atendendo as solicitações para evitar aglomeração quando os policiais militares se aproximam deste público. A nossa solicitação é para que veranistas e moradores das praias continuem colaborando com o trabalho da Brigada Militar e não seja necessário fazer dispersão”, disse.

Também foi divulgado o resultado parcial da Operação Litoral Seguro, desencadeada na manhã desta quinta-feira (30), em 25 municípios da região, como prevenção da criminalidade para o fim de semana. A operação foi planejada pelo CRPO Litoral, cumprindo 30 mandados de prisão e de busca e apreensão. Até às 11h foram presos 5 indivíduos e apreendida uma pistola calibre .9mm e um revólver calibre .22.

