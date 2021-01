Rio Grande do Sul Brigada Militar prende homem com 35 kg de maconha em Osório

31 de janeiro de 2021

Um homem foi preso em Osório com 35 kg de maconha no sábado (30). A detenção foi feita pelo 8º BPM (Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar) com o apoio de uma guarnição do policiamento ostensivo.

Após denúncias de que um homem estaria traficando e armazenando drogas no bairro Caiu do Céu, os policiais bordaram um homem de 31 anos com as características informadas pelos denunciantes. Na revista pessoal foram encontradas oito porções de maconha e R$ 42,00 em dinheiro.

Já na residência do homem foram localizados 52 tijolos de maconha, totalizando 35 kg, dois frascos de lança-perfume, duas balanças de precisão e utensílios para o tráfico.

O homem já possuía antecedentes e foi conduzido até a DPPA (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento), para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Tramandaí

Também no sábado foi preso um homem por tráfico de drogas em Tramandaí. No bairro Oásis, uma equipe da Brigada Militar, por meio de uma Patres (Companhia de Patrulhas Especiais) realizou abordagem a um homem, com antecedentes, que tinha 49 porções de crack, 54 de cocaína, 26 porções de maconha, e uma balança de precisão. O material foi apreendido.

No mesmo dia, durante a madrugada, outro homem foi preso durante patrulhamento tático motorizado dos policiais militares do 1ºBPChq (1° Batalhão de Polícia de Choque) por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Na revista pessoal foram encontrados um revólver calibre 38 em registro de roubo e 99 pedras de crack. Depois foi encontrado o restante do material, uma espingarda calibre 12 municiada, uma garrucha desmuniciada, 133 munições de diversos calibres, uma porção grande de maconha e dinheiro. O homem teve a prisão anunciada e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Tramandaí.

Cocaína escondida no painel do carro em Torres

Na madrugada deste domingo (31), na BR 101, em Torres, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante e apreendeu 10,6 kg de cocaína que era transportada em um carro. A droga estava escondida num compartimento oculto no painel do veículo.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um Voyage com placas de Novo Hamburgo. O motorista, 26 anos, de Porto Alegre, disse aos policiais que vinha de Santa Catarina, e apresentou informações desencontradas sobre a viagem, o que elevou à suspeição.

Ao revistarem o veículo, os policiais descobriram um compartimento oculto no painel do carro, onde estavam escondidos os 10,6 quilos de cocaína. O homem, que já tinha antecedentes por jogos de azar, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à polícia judiciária em Torres, com o veículo e a droga apreendidos.

