Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Laerte foi internada em 21 de janeiro. Foto: Reprodução/Instagram

A cartunista Laerte Coutinho de 69 anos, teve alta médica neste domingo (31) e deixou o InCor (Instituto do Coração), em São Paulo. Ela vai continuar em casa o tratamento da Covid-19, conforme o boletim médico divulgado nesta domingo (31) pela instituição e pelo filho de Laerte.

Laerte precisará seguir com o tratamento dos sintomas em casa. “Com progressiva melhora de seu estado clínico, a cartunista Laerte Coutinho teve alta hospitalar para continuidade do tratamento em regime domiciliar”, diz o comunicado.

A cartunista foi internada no dia 21 de janeiro. Na manhã de terça-feira (26), precisou ser transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Respiratório do instituto, onde passou por um tratamento medicamentoso e com suporte ventilatório não invasivo, por meio de cateter de alto fluxo, como informou o InCor na ocasião.

No dia seguinte, quarta-feira (27), o instituto informou que Laerte seguia na UTI em tratamento medicamentoso, associado a suporte ventilatório não invasivo, cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória. Finalmente, na quinta-feira (28), foi divulgado que a cartunista havia deixado a UTI após melhora do seu quadro clínico. Desde então havia expectativa pela sua alta, enquanto ela seguia em tratamento medicamentoso no quarto, fazendo uso de cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória.

O filho de Laerte, o quadrinista Rafael Coutinho, disse na quarta passada que o estado de saúde da cartunista não era grave, mas requeria cuidados mais rigorosos, e também agradeceu as mensagens de apoio dos amigos e personalidades, além de pedir energias positivas para a recuperação do pai.

“Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore. Agradecemos a todes que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todes pelo meu pai”, disse Rafael Coutinho.

A alta do pai foi igualmente informada por Rafael nas redes sociais neste domingo, dizendo que estavam indo para casa e que o susto havia passado.

“Estamos indo pra casa! Beijo enorme a todos que mandaram enxurradas de mensagens lindas. Um mais especial a TODA EQUIPE do InCor. O susto maior passou, ela recupera [sic] bem, agora é dia a dia melhorar e voltar a boa e velha forma”, escreveu.

