Polícia Brigada Militar prende homem com espada, balestra, flecha, maconha e munição no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Vestido de ninja, agressor atacou dois palhaços em julho de 2017 Foto: BM/Divulgação Vestido de ninja, agressor atacou dois palhaços em julho de 2017. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A Brigada Militar prendeu um homem com uma espada, uma balestra e uma flecha, além de cerca de 200 gramas de maconha e dez munições de calibre 32, em Osório, no Litoral Norte gaúcho. Trata-se do mesmo indivíduo que, vestido de ninja, atacou dois palhaços com uma espada tipo samurai em julho de 2017. As vítimas, que faziam animação na frente de uma loja na área central da cidade, ficaram feridas.

A prisão ocorreu na noite de quarta-feira no bairro Porto Lacustre. O efetivo da Força Tática do 8º BPM foi até a residência dele após denúncia de desordem no local. Na residência, os policiais militares encontraram a droga e o material, além de outros objetos sem procedência. O indivíduo foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na DP de Osório.

No ataque aos palhaços ocorrido na tarde do dia 21 de julho de 2017, uma das vítimas estava com pernas-de-pau e caiu ao ser derrubada e ter em seguida a espada colocada no pescoço. Um equipamento de som também foi quebrado e um veículo ficou danificado. No Facebook, o agressor havia postado antes que iria “enfrentar dois palhaços assassinos do circo de horrores”.

Seguranças e funcionários intervieram no ataque, mas o agressor fugiu na direção da BR 101. No dia seguinte, o indivíduo foi apresentado na delegacia pela mãe, sendo liberado depois para responder pelo crime de lesão corporal. Na ocasião, a mãe alegou que o filho possui transtorno mental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia