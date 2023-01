Rio Grande do Sul Brigada Militar realiza formatura de 73 PMs habilitados ao posto de tenente

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Completaram a formação 60 homens e 13 mulheres. Foto: Sd Ribeiro/EMBM Completaram a formação 60 homens e 13 mulheres. (Foto: Sd Ribeiro/EMBM) Foto: Sd Ribeiro/EMBM

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar (BM) realizou a formatura do Curso Básico de Administração Policial Militar (CBAPM). A solenidade, que formou 73 novos tenentes, aconteceu no sábado (28) no Estádio General Cypriano, no complexo do Departamento de Ensino da BM, em Porto Alegre.

O CBAPM é a capacitação que habilita os primeiros-sargentos à promoção ao posto de 1º tenente. O curso, que se iniciou em 16 de novembro de 2022, teve carga horária de mais de 540 horas de instruções teóricas e práticas, além de estágio que possibilitou a experimentação e testagem do aprendizado.

O curso, supervisionado pelo Departamento de Ensino, foi coordenado e executado pela Academia de Polícia Militar. Completaram a formação, 60 homens e 13 mulheres. O primeiro-sargento Jurandir Fortes de Oliveira recebeu das mãos do comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, medalha pela primeira colocação no CBAPM, com nota final 9,98.

Paraninfo da turma, o comandante-geral da BM parabenizou a garra e persistência dos afilhados. “Este momento simboliza o resultado de anos de devoção e, principalmente, de renúncia e abnegação. Todos aqui, sem exceção, são militares experimentados no ofício, ingressaram em momentos distintos da nossa Brigada e trazem consigo uma trajetória de sucesso”, destacou o coronel Feoli.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, afirmou que a qualificação do efetivo reflete na melhoria da prestação de serviço à comunidade. “Hoje a BM é referência no Brasil, e o que nos traz este resultado é o esforço e dedicação destes homens e mulheres que atuam diariamente. Estes policiais que se formam vão auxiliar no comando de frações da corporação, e um efetivo qualificado é um grande ganho ao sistema de segurança”, ressaltou.

Além de Caron e Feoli, também estiveram presentes o subcomandante-geral da BM, coronel Douglas da Rosa Soares, e o chefe do estado-maior da BM, coronel Rogério Stumpf Pereira Junior, dentre outras autoridades civis e militares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/brigada-militar-realiza-formatura-de-73-pms-habilitados-ao-posto-de-tenente/

Brigada Militar realiza formatura de 73 PMs habilitados ao posto de tenente