Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

Mostrando em quadra ter superado o episódio de deportação, Djoko confirmou o seu bom momento. Foto: Reprodução/Twitter Mostrando em quadra ter superado o episódio de deportação, Djoko confirmou o seu bom momento. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Sentimento de alívio, comemoração junto aos familiares na torcida e choro convulsivo. Um ano depois de ser deportado do país em um dos maiores escândalos do tênis mundial, o sérvio Novak Djokovic voltou à cena em grande estilo ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (4) e 7/6 (5) e garantir o seu décimo título do Aberto da Austrália.

Em sua 33ª final de Major, o número cinco do mundo chegou a sua 22ª conquista em simples com o triunfo na manhã deste domingo (29) na Austrália se igualando a Rafael Nadal. Os dois são os maiores vencedores de slams da história do tênis masculino. De quebra, com o resultado, ele ainda volta a assumir a liderança do ranking desbancando o espanhol Carlos Alcaraz.

Mostrando em quadra ter superado o episódio, Djoko confirmou o seu bom momento. Até a final, o sérvio havia perdido apenas um game. Habituado a decisões no torneio, ele vem de três títulos seguidos no campeonato entre 2019 e 2021 acumulando um total de 27 vitórias. Ao superar o rival em Melbourne, esse número sobe para 28.

O revés adiou o sonho de Tsitsipas de vencer o seu primeiro Grand Slam da carreira. Em sua segunda decisão de um torneio desse porte, Djokovic voltou a ser um obstáculo em sua trajetória, já que em 2021, em Roland Garros, o grego também foi derrotado pelo sérvio amargando o vice-campeonato após abrir uma vantagem de 2 sets a 0..

O duelo começou com Djokovic forçando o seu saque para dificultar a recepção de Tsitsipas. Com a quebra de serviço do sérvio no quarto game, o tenista grego se desestabilizou e não conseguir mais impor o seu jogo. Com um jogo calculado e muita precisão ao usar a sua direita, o sérvio não teve maiores dificuldades para fechar a primeira parcial em 6/3.

No segundo set, o equilíbrio foi a marca do confronto com os dois finalistas confirmando seus serviços. A definição foi para o tiebreak, e o jogo ganhou em emoção. Djoko abriu uma vantagem de 4 a 1, mas permitiu o empate. De volta à disputa, o tenista grego voltou a se desconcentrar, cometeu erros de devolução e complicou sua reação.

Djoko não perdoou o vacilo do seu adversário, fechou a série final em 6 a 4 a garantiu também a vitória no segundo set abrindo uma ampla vantagem para tentar assegurar o título na Austrália. O terceiro set começou de forma surpreendente. Necessitando de uma reação urgente, Tsitsi quebrou logo de cara o serviço do rival. A resposta, porém, veio no mesmo tom e de forma imediata, com Djokovic empatando a disputa.

A partir daí a normalidade passou a imperar na quadra com os dois tenistas praticando um jogo com poucos erros e confirmando seus serviços. O sérvio seguiu controlando o ritmo e chegou a 5 a 4 no terceiro set aumentando a pressão sobre Tsitsipas. Depois de abrir vantagem no décimo game, ele permitiu uma modesta reação do seu adversário ao cometer um erro bobo. No entanto, o empate em 5 a 5 foi confirmado minando a expectativa de Djoko em definir logo a partida.

Como no set anterior, o terceiro também foi para o tiebreak. Djokovic abriu uma vantagem de 5 a 0, mas permitiu a reação de Tsitsipas que buscou um 6 a 5. A categoria e a frieza, no entanto falaram mais alto. Ao estabelecer o 7 a 5, ele se consagrou ao conquistar o Aberto da Austrália pela décima vez na carreira.

