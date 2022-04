Polícia Brigada Militar recebe 62 novas viaturas semiblindadas

Por Pedro Marques | 22 de abril de 2022

Brigada Militar irá reforçar a frota do policiamento ostensivo em 11 municípios no Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Brigada Militar irá reforçar a frota do policiamento ostensivo em 11 municípios no Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A Brigada Militar recebeu, nesta sexta-feira (22), 62 novas viaturas semiblindadas para reforçar a frota do policiamento ostensivo em 11 municípios no Estado. Os veículos Corolla Sedan, que totalizam investimento de R$ 11,7 milhões.

A tecnologia de blindagem utiliza na carroceria mantas com nove camadas do tecido de fibra de aramida, mais leve que o aço e com capacidade de resistência quatro vezes maior. A proteção instalada é do nível III-A, que suporta disparos de todos os tipos de arma de mão, como pistola .40 e 9mm.

Do total, 53 veículos (investimento de R$ 10.032.794,00) foram adquiridos com recursos do programa Avançar na Segurança, que em outubro do ano passado anunciou um investimento histórico de R$ 280,3 milhões – valor agora já atualizado para R$ 288,4 milhões – destinado a compra de viaturas, incorporação de tecnologia e obras para melhoria das estruturas das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Para a Brigada Militar, o Avançar na Segurança destinou R$ 97 milhões. Desse total, R$ 82,5 milhões irão custear a compra de veículos, sendo 221 viaturas (105 Corolla Sedan, 20 caminhonetes SW4, 70 picapes Hilux e 26 SUV Duster), cinco ônibus para Batalhões de Choque, e um avião monomotor, ao custo estimado de R$ 28 milhões.

Em março, durante a solenidade que oficializou a troca do comando-geral da BM, o governo entregou à corporação outros 68 veículos fruto do programa (51 Hilux e 17 SW4, num total de R$ 18,2 milhões). Em dezembro do ano passado, na formatura de tenentes, a BM recebeu 26 viaturas Duster (R$ 4,4 milhões) também do Avançar.

Os outros nove Corollas entregues nesta sexta foram adquiridos com recursos do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), um total de R$ 1.703.682,00 de investimento que irá contemplar oito municípios. O Piseg possibilita a empresários destinar até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para serem aplicados na compra de itens como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, radiocomunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais de videomonitoramento.

Até a terça-feira (19), o total recolhido desde o início do lançamento do Piseg, em outubro de 2019, soma R$ 59.321.784,92, sendo R$ 54 milhões para compra de equipamentos e R$ 5,3 milhões para ações sociais preventivas. Com parte do valor, já foi encaminhada a compra de 133 viaturas, 1.469 armamentos, 37 itens de comunicação e 281 equipamentos de proteção individual (EPI), como coletes balísticos e capacetes.

“Desde 2020, adotamos a decisão de adquirir somente viaturas semiblindadas, para proteger aqueles que efetivamente dão segurança para a sociedade gaúcha. Uma segurança que podemos constatar com os melhores números da última década. Um exemplo é o número de roubo de veículos. Em 2018, o Rio Grande do Sul fechou o ano com 16 mil veículos roubados. No ano passado, fechamos com menos de 5 mil roubos de veículos. Vamos seguir avançando ainda mais na redução de todos os indicadores”, afirmou o governador Ranolfo Vieira Júnior.

Batalhões

A entrega desta sexta reúne o primeiro lote de Corollas adquiridos por meio do Avançar. A maior parte irá reforçar a frota dos batalhões subordinados ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) e a outra parte foi destinada ao Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra (CRPO-Serra).

Com recursos do Avançar na Segurança são 53 Corollas, sendo 44 para Porto Alegre, 8 para Caxias do Sul e 1 para Bento Gonçalves. Com recursos do Piseg, são nove Corollas, sendo dois para Flores da Cunha. Ivoti, Passo Fundo, Sananduva, Santo Cristo, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul e Três de Maio receberam um veículo para cada município. (Pedro Marques)

