Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Maioria das demandas foram alusivas a serviços do Dmae (39%). (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

Ao longo da semana de 15 a 21 de abril, o serviço de atendimento 156 recebeu em Porto Alegre 13.898 contatos, a maioria (39%) abrangendo demandas relativas ao Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). Os temas mais solicitados ao órgão foram vazamentos, paradas operacionais, verificação de hidrômetro, contas e falta de água.

Também aparecem de forma significativa (27,4%) no período informações sobre horários e itinerários de transporte coletivo, sinalização de obras e apresentação do condutor. A população questionou, ainda, locais de vacinação, atendimento hospitalar, formas de acesso, orientações sobre acamados e assuntos gerais (22%).

Além disso, foram solicitadas informações sobre guias de pagamento, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nota fiscal eletrônica e débito tributário. Somados, esses três itens representaram 5,8% das demandas.

A administração municipal disponibilizou mais um recurso para facilitar a comunicação do cidadão com o município. Agora, além do Chatbot no site prefeitura.poa.br, o whatsapp do serviço 156 conta com profissionais para prestar atendimento direto ao cidadão.

Essa nova opção possibilita não apenas o compartilhamento de informações, mas também registros de protocolo e solicitação de serviços públicos como podas de árvore, fechamento de buracos de rua, denúncias de focos do mosquito da dengue e retomada do abastecimento de água.

Para isso, basta adicionar o número (51) 34330156 e iniciar a conversa. O usuário pode escolher dentre as principais opções de demandas: Trânsito e Transporte, Água e Esgoto, Serviços Urbanos e Zeladoria, Impostos e Taxas, Fiscalização, Serviços de Saúde, Assistência Social (Fasc), Iluminação Pública, Procon, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Agendamento de quadras da orla do Guaíba e serviços relacionados ao combate à dengue.

Vinculada à Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), a Ouvidoria-Geral do Município também divulgou balanço semanal de atendimentos. O período abrangido desta vez também é de 15 a 21 de abril.

O órgão recebeu 123 manifestações pelo sistema “Me-Ouv”. A lista inclui reclamações, denúncias, sugestões e até elogios sobre os serviços prestados aos cidadãos pela prefeitura da capital gaúcha.

(Marcello Campos)

