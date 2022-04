Rio Grande do Sul 16ª edição do Festival Palco Giratório aquece cenário cultural em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

A retomada presencial do festival, promovido pelo Sesc/RS, tem como objetivo a valorização da cultura e a formação de plateia com espetáculos integradores.

O Festival Palco Giratório volta, após dois anos, a movimentar os palcos de Porto Alegre em uma edição histórica, de muita emoção, cultura e conexões entre público e artistas. Serão 18 dias intensos, com 48 sessões na Capital, além de ações formativas online com foco no intercâmbio entre os grupos cênicos de diversas regiões do País.

O lançamento da 16ª edição acontece na próxima terça-feira (26) na sede da Fecomércio-RS, na rua Fecomércio 101, no bairro Anchieta, para a imprensa e convidados, com a apresentação da artista Valéria Barcellos. Na ocasião, será divulgada a programação completa do evento, que será realizado de 12 a 29 de maio.

A retomada presencial do festival, promovido pelo Sesc/RS, tem como objetivo a valorização da cultura e a formação de plateia com espetáculos integradores, que contemplam temáticas de interesse dos públicos infantil ao adulto. As obras permeiam assuntos que provocam reflexões sobre o cotidiano atual, bem como questões sociais, de gênero e raça.

Maio recheado

Como tradicionalmente ocorre no mês de maio em Porto Alegre, importantes palcos receberão sessões do Festival: Teatro do Sesc Alberto Bins, Theatro São Pedro, Teatro Renascença, Sala Álvaro Moreyra e Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Espaços públicos como o Parque Farroupilha também serão ocupados com espetáculos gratuitos e abertos ao público em geral. A venda dos ingressos para os espetáculos pagos inicia no dia 27 de abril no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio.

O Palco Giratório é uma iniciativa do Sesc de difusão e intercâmbio de artes cênicas que se consolida como uma das maiores ações do gênero no País. Ao longo de cada ano, traz uma programação caracterizada pela diversidade de expressões, qualidade de espetáculos e ações formativas com grupos de diferentes regiões brasileiras. A proposta é destacar questões presentes na contemporaneidade por meio da arte. A 16ª edição marca a retomada do festival no seu formato original, após a última edição ter ocorrido majoritariamente no ambiente virtual por conta da pandemia e ter sido cancelada no ano anterior pelo mesmo motivo.

Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Lançamento

Data: 26 de abril

Horário: 17h

Local: Sede da Fecomércio-RS

Festival

Data: 12 a 29 de maio

Local: diversos pontos de Porto Alegre Programação e venda de ingressos a partir de 27 de abril em www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio.

