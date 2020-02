Rio Grande do Sul Brigada Militar recebe reforço de oito viaturas e mais de 3 mil coletes

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Viaturas que reforçam Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo da Brigada Militar. Foto: Reprodução/Twitter

Os Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo da Brigada Militar receberam, nesta quinta-feira (27), novos coletes balísticos e viaturas. São mais de 3 mil coletes e oito viaturas. O ato simbólico de entrega ocorreu em frente ao Palácio Piratini.

Adquiridos com recursos do Fesp (Fundo Especial da Segurança Pública), que somam R$ 2,7 milhões, os 3.038 equipamentos de segurança serão destinados para repor coletes com prazo de vencimento neste ano.

Também foram oficialmente entregues à Brigada oito novas viaturas – destinadas a unidades de Porto Alegre e Viamão e ao Batalhão de Aviação. O investimento, com verbas do Fesp e de multas e convênios com o DetranRS, é de R$ 1,1 milhão.

