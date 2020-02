Rio Grande do Sul Cerca de R$ 300 mil sem comprovação são apreendidos em Osório

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Nem o condutor, nem o passageiro, souberam explicar a origem do dinheiro, nem onde e para quem entregariam a quantia. Foto: Divulgação/PRF Nem o condutor, nem o passageiro, souberam explicar a origem do dinheiro, nem onde e para quem entregariam a quantia. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta quinta-feira (27), na BR 101, em Osório, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreende R$ 300 mil sendo transportados por dois homens em uma camioneta. Eles não tinham comprovação da origem do dinheiro.

Segundo a PRF, durante ação dos agentes federais foi percebido o nervosismo do passageiro de uma Hilux SW4 que vinha de Santa Catarina, e resolveram fazer uma fiscalização mais detalhada no carro.

Em busca no interior do veículo, os policiais encontraram aproximadamente R$ 300 mil e $ 7.700 pesos uruguaios, em espécie, soltos no banco traseiro. O dinheiro pertencia ao passageiro, proprietário da caminhonete, que reside em Chuí-RS, divisa com o Uruguai. Nem o condutor, de 20 anos, nem o passageiro, de 54 anos, souberam explicar a origem do dinheiro, nem onde e para quem entregariam a quantia.

Os dois homens foram encaminhados, com o dinheiro e o veículo apreendidos, à área judiciária local para o registro da ocorrência.

