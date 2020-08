View this post on Instagram

A Brigada Militar resgatou filhotes de felinos silvestres, em Vacaria, às margens da BR 285. Os animais foram entregues ao Grupo de Estudos de Animais Silvestres (GEAS), onde passarão por uma readaptação, para depois serem devolvidos à natureza.