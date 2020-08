A primeira-dama Michelle Bolsonaro informou neste domingo (16), por meio do recurso stories do Instagram, que está recuperada após contrair coronavírus.

Ela publicou a imagem do resultado de um novo teste que fez para identificar a presença do vírus no organismo, com a indicação “não detectado”.

“Exame negativo. Obrigado pelas orações e por todas as manifestações de carinho”, escreveu a primeira-dama.

A avó de Michelle, Maria Aparecida, não teve a mesma sorte e a primeira-dama foi criticada por um primo pela forma como lidou com a morte dela.