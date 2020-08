A avó materna da primeira-dama Michelle Bolsonaro morreu na quarta-feira (12) por complicações da Covid-19. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, estava internada desde o dia 1º de julho. A idosa não mantinha contato com a neta nem com a família do presidente Jair Bolsonaro.

Maria Aparecida foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), após ser encontrada por populares caída na rua e com falta de ar. Em seguida, com a piora do seu quadro de saúde, ela foi encaminhada para outro hospital público do Distrito Federal, o Regional de Santa Maria (HRS), onde ficou durante um mês em uma unidade de terapia intensiva. Após apresentar melhora, a idosa voltou para o HRC, onde acabou morrendo.