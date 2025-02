Rio Grande do Sul Brigada Militar testará aplicativo de segurança pública desenvolvido pela Procempa

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ferramenta qualifica a identificação e análise de placas veiculares no Cercamento Eletrônico. (Foto: Sahra Nunes/Procempa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desenvolvido pela Empresa Pública de Tecnologia da Informação e Comunicação (Procempa) em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança (SMSeg) de Porto Alegre, o aplicativo de Hórus NG será testado pela Brigada Militar (BM) a partir do mês que vem. Trata-se de uma ferramenta de inteligência artificial que qualifica a identificação e análise de placas veiculares.

A medida tem por finalidade ampliar o alcance do monitoramento conhecido como “Cercamento Eletrônico” e que integra câmeras, aplicativos e outros recursos no combate a crimes como roubo e furto de veículos. Na avaliação da presidente da Procempa, Letícia Batistela, trata-se de um passo significativo na modernização das estratégias de combate ao crime na capital gaúcha:

“Nossa missão é desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que tragam impactos positivos para a cidade, e o Hórus representa exatamente isso: mais eficiência, agilidade e, acima de tudo, mais segurança para a população”.

Titular da SMSeg, Alexandre Aragon acrescenta: “Segurança pública não é feita somente com a integração de operações, mas também com o compartilhamento de tecnologias. Dessa forma, a prefeitura também está disponibilizando esse instrumento, que reverte em maior segurança à população”.

Preparação

O treinamento para utilização do Hórus NG foi realizado no dia 13 de fevereiro, no Centro Integrado de Operações e Emergências (Copom) da Brigada Militar. Coube ao supervisor técnico da Procempa, Marcio Scherer, apresentar e esclarecer dúvidas sobre a ferramenta, para uma turma de 15 oficiais da corporação.

Ele destaca que o Cercamento Eletrônico, com aproximadamente 450 câmeras fixas espalhadas por Porto Alegre, ganha maior alcance com o aplicativo: “A criminalidade aprende a evitar câmeras fixas, mas, com o Hórus, qualquer agente pode monitorar em tempo real, fazendo com que o aplicativo fortaleça o Cercamento ao ampliar a capacidade de monitoramento e possibilitar um efeito surpresa”.

A diretora de Planejamento e Políticas de Segurança da Smseg, Gabriela Veríssimo, ressalta que o Cercamento Eletrônico já contribuiu para uma redução de 88% nos casos de roubos e furtos de veículos na cidade, e que o novo recurso tecnológico vem para complementar essa iniciativa:

“Nosso objetivo é compartilhar o aplicativo, que auxilia muito na recuperação de veículos roubados e furtados na Capital. A ideia é desenvolver um trabalho colaborativo com a Brigada Militar para aprimorar o Hórus”.

Detalhamento

Desenvolvido no Procempa SmartLab, laboratório de inovação da companhia, o Hórus NG transforma a câmera do celular em um dispositivo de monitoramento capaz de identificar, em tempo real, veículos roubados, furtados, clonados ou em situação irregular.

Os alertas aos policiais são classificados por meio de um sistema de cores: vermelho para casos criminais, amarelo para administrativos e verde para veículos regulares. Em caso de alguma irregularidade, o agente pode criar um alerta no Cercamento Eletrônico, enviando dados, foto e localização do veículo para a plataforma.

A localização dos agentes também é compartilhada com o Cercamento Eletrônico a cada 10 segundos, permitindo assim a identificação dos policiais mais próximos do ponto de abordagem. Eles também recebem mensagens de texto com detalhes da ocorrência.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/brigada-militar-testara-aplicativo-de-seguranca-publica-desenvolvido-pela-procempa/

Brigada Militar testará aplicativo de segurança pública desenvolvido pela Procempa

2025-02-26