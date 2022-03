Rio Grande do Sul Brigada Militar tem novo Comando-Geral e recebe 70 viaturas semiblindadas

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Caminhonetes têm como destino 11 municípios gaúchos. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite e seu vice, Ranolfo Vieira Júnior (que também comanda a Secretario da Segurança Pública), oficializaram nesta sexta-feira (18) a troca do Comando-Geral da Brigada Militar. A solenidade foi realizada no Departamento de Ensino da corporação, em Porto Alegre, e também marcou a entrega de mais 70 viaturas para a BM.

O coronel Vanius Cesar Santarosa, que foi para a reserva remunerada em fevereiro deste ano, transmitiu o cargo de comandante-geral a Cláudio dos Santos Feoli, de mesma patente. Este, por sua vez, passou a função de subcomandante-geral para o também coronel Douglas da Rosa.

Leite agradeceu pela dedicação do coronel Santarosa no comando da instituição. “Minha gratidão ao coronel Vanius Santarosa por ter desempenhado a função como comandante da BM com total desvelo e dedicação, entregando resultados muito concretos para a segurança pública do nosso Estado. Agradeço não apenas pelo que foi feito como comandante, mas por uma vida inteira dedicada à segurança pública”.

Ele acrescentou: “Temos muita confiança no coronel Feoli, um profissional com longa trajetória de demonstrada competência na Brigada Militar. Isso nos dá muita confiança do que vem pela frente. O desafio não é outro senão o de manter o Estado neste caminho de redução de indicadores de criminalidade, o que atestado pelos números e percebido pela população”.

O vice-governador Ranolfo falou sobre os avanços que o Estado vive na área da segurança: “O nosso governo priorizou a Segurança Pública desde o início e isso se reflete na redução dos indicadores de criminalidade. Fechamos 2021 com a redução de 2.056 vítimas de homicídio”.

Ainda segundo ele, em 2021 foram registrados 5 mil roubos de veículos, contra 16 mil em 2018. “São dados que falam por si só. E aqui, na casa da Brigada Militar, quero agradecer aos brigadianos e brigadianas que ajudaram a alcançar esses resultados, pela proteção que dão à sociedade gaúcha diuturnamente”, frisou.

Trajetórias

Novo comandante, coronel Feoli nasceu em Porto Alegre, tem 48 anos e ingressou na BM em fevereiro de 1991. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS (2002) e pós-graduado em Segurança Pública e Estado Democrático de Direito pela Faculdade do Ministério Público (2011) e em Políticas e Gestão de Segurança Pública pela Faculdade Estácio de Sá (2017).

Atuou como oficial superior no antigo Batalhão de Operações Especiais (BOE), no gabinete do comando-geral, na Casa Militar e como comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque. Depois, assumiu a chefia do Comando de Policiamento de Choque (CP Choque), criado em dezembro de 2020 para centralizar a gestão dos seis BP Choques do Estado. Em maio de 2021, tomou posse oficialmente como subcomandante-geral da BM, cargo que deixa para assumir o mais alto posto da corporação.

“É uma grande honra assumir o comando e os desafios são inúmeros. O que mais nos instiga é continuar reduzindo os índices de criminalidade integrados com outros órgãos de segurança. Para isso temos entregas muito importantes de equipamentos e viaturas que estão sendo feitas, o que torna o desafio facilitado e nos ajuda a promover mais segurança”, disse o coronel Feoli.

Natural de Bento Gonçalves, o coronel Santarosa tem 53 anos e ingressou na carreira de oficiais da BM em fevereiro de 1987. Em 19 de fevereiro, completou 35 anos de serviço ativo, limite para a passagem compulsória para a reserva remunerada. Foi pela carreira na BM que Santarosa realizou o sonho de se tornar piloto de avião. Nas mais de três décadas como brigadiano, passou 15 anos ligado ao Batalhão de Aviação da BM (BAV-BM).

Promovido a coronel, assumiu a direção do Departamento de Informática da BM e, em novembro de 2019, chegou ao posto de subcomandante-geral, no qual permaneceu até 1º de abril de 2021, quando assumiu o mais alto cargo da corporação. “Foi uma honra integrar essa tropa. Sinto-me extremamente feliz por estar passando o comando a um amigo, que com certeza elevará ainda mais os níveis de desempenho”, disse o coronel Santarosa.

Entrega de viaturas

Após a solenidade, um ato marcou a entrega de 70 viaturas semiblindadas para a corporação. São 51 caminhonetes Hilux e outras 19 SW4. O investimento é de R$ 18,7 milhões, sendo R$ 18,2 milhões de recursos do Estado por meio do programa Avançar e o restante do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg).

“Todas as viaturas adquiridas pelo governo do Estado são semiblindadas para dar mais segurança para quem faz segurança”, disse o governador. O investimento beneficiará os municípios de Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Guaíba, Eldorado do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas, Uruguaiana, Lajeado e Santa Cruz do Sul.

Os recursos do programa Avançar utilizados para a compra das viaturas integram um montante de R$ 280 milhões destinado para investimentos na segurança pública do Estado.

(Marcello Campos)

