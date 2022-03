Brasil Bovespa termina na pontuação mais alta do ano

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

A semana terminou com ganhos de 3,22%. Foto: Reprodução A semana terminou com ganhos de 3,22%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira (18), com os investidores monitorando o cenário fiscal doméstico e a falta de avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia.

O índice subiu 1,98%, a 115.311 pontos, máxima do ano de 2022. A semana também terminou com ganhos de 3,22%. Já o dólar fechou em queda, cotado a R$ 5,0157.

Na quinta-feira (17), a bolsa fechou em alta de 1,77%, a 113.076 pontos. Com o resultado desta sexta, o Ibovespa teve alta de 1,92% no mês e de 10,01% no ano.

Turbulências

No exterior, as bolsas europeias fecharam em leve alta nesta sexta, com os investidores se concentrando nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que não mostraram nenhum progresso tangível até agora.

Os preços do petróleo também foram negociados em alta nesta sexta, com o Brent acima de US$ 107, em meio também a alertas de escassez de oferta.

Na Rússia, o banco central do país manteve sua taxa básica de juros em 20% nesta sexta e alertou para uma perspectiva de inflação mais alta e contração econômica.

Por aqui, o IBGE mostrou que a taxa de desemprego ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. Já o rendimento real do trabalhador voltou a cair, ficando em R$ 2.489 na média, encolhendo 9,7% em 1 ano.

Os juros em patamares elevados no Brasil e o diferencial em relação aos juros nos EUA e outras economias têm contribuído para o fluxo de dólares para o país e para a valorização do real em 2022. O Brasil possui atualmente a segunda maior taxa de juros reais no mundo, atrás somente da Rússia.

Na quarta-feira (16), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 10,75% ao ano para 11,75% ao ano – maior nível em quase cinco anos. Na visão do Itaú, o BC deve elevar a taxa básica para 12,75% ao ano na próxima reunião, e encerrará o ciclo de altas em 13% ao ano.

