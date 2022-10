Rio Grande do Sul Brigada Militar usa drones para combater crimes eleitorais no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth Neto | 1 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é reprimir a boca de urna, o transporte ilegal de eleitores, a compra de votos, entre outros crimes Foto: BM/Divulgação O objetivo é reprimir a boca de urna, o transporte ilegal de eleitores, a compra de votos, entre outros crimes. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo combater os crimes eleitorais, a BM (Brigada Militar) utilizará drones nas principais zonas eleitorais do Rio Grande do Sul neste domingo (02).

Os equipamentos sobrevoarão os locais de votação para reprimir a boca de urna, o transporte ilegal de eleitores, a compra de votos, entre outros delitos.

“O emprego dos drones será destinado à identificação de pessoas com a captação de imagens e fotografias, de maneira que os policiais possam, em terra, buscar aqueles indivíduos que estavam cometendo os crimes. Esse reforço no policiamento vai garantir que todos os cidadãos possam exercer o seu direito de cidadania com tranquilidade”, afirmou a BM.

Segurança

O esquema de segurança para estas eleições no RS envolve diversos órgãos. Conforme o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Vanius Cesar Santarosa, 7.137 brigadianos, 533 policiais civis, 421 bombeiros e 12 servidores do IGP (Instituto-Geral de Perícias) atuam no pleito deste domingo.

“Nossos servidores foram treinados e estão devidamente capacitados para atuarem de forma que não permitam qualquer situação que prejudique o bom andamento das eleições”, afirmou Santarosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul