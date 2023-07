Polícia Brigada tem mais de 12 mil ocorrências atendidas no primeiro semestre em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Os números são positivos sob o ponto-de-vista da prevenção efetiva e da repressão qualificada", informou o 25º BPM. Foto: Divulgação "Os números são positivos sob o ponto-de-vista da prevenção efetiva e da repressão qualificada", informou o 25º BPM. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O 25º BPM da Brigada Militar, que possui responsabilidade territorial sobre os municípios de São Leopoldo, Portão e Capela de Santana, realizou estudo de diagnóstico e análise, com base nas ações realizadas no 1° semestre. Em São Leopoldo, foram 12.150 ocorrências atendidas, 68.903 pessoas abordadas, 37.700 veículos fiscalizados, 1.037 barreiras policias e 1.109 pessoas presas.

“Os números são positivos sob o ponto-de-vista da prevenção efetiva e da repressão qualificada. Com efeito, foram diversas operações realizadas pela unidade, sempre visando a evitar o crime e, principalmente, preservar a vida e a saúde das pessoas”, disse o batalhão.

“Operações contra a perturbação do sossego alheio, uso de drogas lícitas e ilícitas, operações pontuais cujos alvos são criminosos procurados, foragidos ou com prisão decretada, se deram diariamente. Ações contra a receptação de veículos, celulares, fios e cabos furtados foram uma constante no 25ºBPM”, informou o Comandante do 25° BPM, Coronel Goi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/brigada-tem-mais-de-12-mil-ocorrencias-atendidas-no-primeiro-semestre-em-sao-leopoldo/

Brigada tem mais de 12 mil ocorrências atendidas no primeiro semestre em São Leopoldo

2023-07-01