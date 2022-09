Rio Grande do Sul Brigadianos de Porto Alegre são indiciados por agressão que deixou em estado grave um torcedor do Brasil de Pelotas

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rai Duarte, 33 anos, ficou internado durante quatro meses. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (2), o governo gaúcho informou que está concluído o inquérito sobre as agressões severas a um torcedor do Brasil de Pelotas após jogo da Série C do Campeonato Gaúcho, em Porto Alegre, no dia 1º de maio. Foram indiciados 11 policiais da Brigada Militar (BM) – um por tentativa de homicídio e dez por tortura e lesão corporal grave.

O relatório será enviado à Justiça Militar. Todos os investigados já foram afastados de suas funções. Além deles, outros seis integrantes da corporação tiveram envolvimento considerado de menor impacto, e por esse motivo acabaram transferidos para outras unidades. Os nomes dessas 17 pessoas não foram divulgados, por sigilo de Justiça.

Durante os trabalhos de apuração do incidente, a Corregedoria da corporação ouviu 75 pessoas e analisou milhares de mensagens de texto, áudio e vídeo. O material embasou as acusações, que ainda incluem a participação de civis – esses serão denunciados à Justiça comum.

Entenda o caso

Em evento marcado por brigas nas arquibancadas do Estádio Passo D’Areia, na Zona Norte da capital gaúcha, Brasil de Pelotas e São José-POA se enfrentaram na noite de 1º de maio pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, o funcionário público Rai Duarte, 33 anos e com esposa grávida o aguardando em casa, permanecia no interior de um ônibus de torcedores pelotenses que ainda não havia deixado o local. Antes que o coletivo iniciasse a viagem de volta, o servidor foi retirado sob escolta de policiais do 11º Batalhão da Brigada Militar.

Imagem gravada por outro passageiro mostra Raí deixando normalmente o veículo. Pouco tempo depois, entretanto, câmeras de segurança de um hospital mostram ele já desmaiado em uma cadeira-de-rodas, no corredor, precisando de atendimento hospitalar. Motivo: hemorragia interna causada por perfuração abdominal e outros danos, causados por espancamento.

Em estado grave, Raí passou quase quatro meses internado no Hospital Cristo Redentor. Durante boa parte desse período ele permaneceu em unidade de terapia intensiva (UTI), em coma induzido.

Reação oficial

Durante reunião com dirigentes do Brasil de Pelotas no dia 11 de maio, o governador Ranolfo Vieira Júnior reforçou o fato que o inquérito ser acompanhado por diversas entidades. A lista incluía Ministério Público, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ele prometeu “total transparência e lisura” e “compromisso com a verdade” na apuração dos fatos, discurso repetido pelo titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP-RS), Vanius Santarosa: “Em nome desta pasta, eu me solidarizo com a família de Rai e com os torcedores do clube pelotense”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul