Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul registraram ocorrência “fora da curva” até para os profissionais mais experientes da corporação: um motorista de caminhão que havia dirigido 40 horas sem dormir. A irregularidade foi constatada em um trecho da BR-101 próximo a Osório (Litoral Norte).

Ao abordarem o veículo durante fiscalização de rotina, os policiais verificaram que o veículo – carregado com mamão – apontava em seu tacógrafo uma viagem de 2,5 mil quilômetros, iniciada na última terça-feira (30 de agosto).

O condutor, de 32 anos, relatou ter partido da Bahia em direção a Porto Alegre, com poucas paradas durante o trajeto, para se alimentar ou ir ao banheiro.

De acordo com o lei federal nº 13.103/2015, que regulamenta o descanso do motorista profissional, os caminhoneiros são obrigados a parar pelo menos 11 para cada 24 horas de trabalho ao volante, sendo que oito horas de repouso devem ser cumpridas de forma ininterrupta.

Ou seja: além de descumprir a regra prevista na legislação, a conduta do motorista aumentou consideravelmente o o risco de acidente causado contra si e a terceiros, devido ao sono e ao comprometimento da atenção.

Havia, ainda, um agravante: os dados do equipamento revelaram que em determinados trechos de rodovias o veículo de carga atingiu altas velocidades, chegando a 120 km/h. Os policiais consultaram o sistema e descobriram que o motorista é reincidente, com autuação pela própria PRF pelo mesmo motivo, dois anos atrás.

O infrator recebeu multa de R$ 130 e teve o caminhão retido na unidade local da corporação até que cumprisse o descanso mínimo previsto em lei. Não foi o único: desde o começo do ano, mais de 3 mil colegas de profissão (incluindo motoristas de ônibus) foram autuados por esse tipo de irregularidade nas estradas federais gaúchas.

Apreensão de peixes

Na madrugada de quinta-feira (1°), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de peixes em Rio Pardo (Região Sul do Estado). O produto era transportado sem os devidos cuidados com a higiene.

O flagrante foi realizado durante operação de combate à criminalidade. Agentes abordaram uma caminhonete Silverado com placa de Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) e, ao abrirem o compartimento traseiro, encontraram a carga.

Natural de Santa Cruz do Sul e com 46 anos, o motorista informou que trazia os pescados de Rio Grande (Litoral Sul). Ele responderá por crime contra a saúde pública e teve o veículo apreendido por estar com documentos vencidos. Já a carga foi encaminhada para um órgão de vigilância sanitária da região.

(Marcello Campos)

