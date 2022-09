Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha aperta o cerco à prática do “golpe dos nudes” e outros crimes

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Modalidade de extorsão tem como vítimas preferenciais os homens a partir dos 40 anos. (Foto: EBC)

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (2) mais uma operação contra estelionatários especializados no “golpe dos nudes” e outros crimes envolvendo estelionato e extorsão. Desta vez, a ofensiva teve como alvo suspeitos em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Viamão, Cruz Alta, Novo Cabrais e Santa Cruz Do Sul, além de Palmas (PA).

Trata-se da segunda fase da ofensiva, que agora cumpriu 26 mandatos de busca e apreensão, bem como 19 de prisão. O trabalho contou com apoio logístico e operacional da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ao menos 23 ordens judiciais estavam relacionadas a “golpe de nudes”. Eesse tipo de delito geralmente começa com a criação de um perfil falso na rede social Facebook, por meio do qual um indivíduo se passa por mulher atraente e, em boa parte dos casos, menor de idade, utilizando para isso fotos obtidas em perfis de pessoas reais e não envolvidas na fraude.

Depois de aceitar convite para amizade, a vítima (quase sempre homem casado e com mais de 40 anos) acaba atraída para conversas “picantes” e trocas de fotos sensuais. Essas mensagens são então utilizadas para a prática de extorsão (obtenção de dinheiro mediante chantagem), sob ameaça de que textos e imagens serão revelados publicamente ou encaminhados à Polícia, por envolverem “pedofilia”).

Há casos em que a pessoa lesada pelo golpe acaba pagando para não ser exposta ou presa, sem saber que está sendo ludibriada. Também não faltam relatos de suicídio de vítimas que entram em desespero.

Já no “golpe do Uber”, criminosos também criam perfil falso em rede social, mas o foco é outro: lesar pessoas que vendem produtos em plataformas de compra e venda na internet, como a “OLX”. Eles entram em contato com alguém que oferece determinado produto e manifestam interesse no item.

Assim que o negócio é fechado, eles enviam um falso motorista de Uber até a casa do vendedor e então simulam a realização de depósito bancário, inclusive enviando à vítima um comprovante, igualmente fajuto. Acreditando ter recebido o valor, ela entrega o produto ao cúmplice do esquema, disfarçado de trabalhador de aplicativo.

Primeira fase

Na primeira fase da operação, foram realizadas oito prisões temporárias e cumpridos 27 mandados de busca nas cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha, São Leopoldo, Guaíba, Eldorado do Sul, Pântano Grande e Santa Cruz do Sul. Como saldo, a apreensão de telefones, computadores, dinheiro e outros itens, incluindo um simulacro de pistola.

(Marcello Campos)

