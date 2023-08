Rio Grande do Sul Brigadianos que agrediram suspeito durante abordagem em Alvorada são afastados temporariamente

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Incidente foi registrado na madrugada de segunda-feira por câmera de monitoramento. (Foto: Reprodução)

Filmados enquando agrediam um suspeito sentado no chão em uma vila de Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre), dois soldados da Brigada Militar (BM) foram afastados temporariamente de suas funções. A medida foi confirmada nesta terça-feira (1º) – a violação havia sido cometida no início da madrugada do dia anterior.

Nas imagens é possível ver um dos policiais desferindo diversos golpes de cassetete contra o indivíduo quando ele já estava rendido. Os nomes dos envolvidos não foram informados.

A corporação divulgou nota oficial sobre o incidente, relatando que o agredido foi preso junto com uma mulher por tráfico de drogas. Admite, porém, que houve irregularidade na abordagem e que o caso é alvo de inquérito policial-militar com duração prevista de 40 a 60 dias.

Nota

Confira, a seguir, a manifestação institucional da BM, assinada pelo titular do Comando de Policiamento Metropolitano, Márcio de Azevedo Gonçalves.

“A respeito do fato envolvendo os PMs, que durante abordagem a um casal de traficantes teriam usado força excessiva, conforme imagens divulgadas, a Brigada Militar informa que já adotou as providências de Polícia Judiciária Militar, com a instauração do devido Inquérito Policial Militar e o afastamento dos policiais até que se conclua a investigação.

Ressaltamos que a instituição prima pelo cumprimento do dever legal e a utilização das técnicas corretas, sendo que os policiais militares, além de sua formação com técnicas de abordagem, também passam anualmente por qualificação continuada. Por fim, a Brigada Militar não compactua com atitudes em que há violência policial”.

(Marcello Campos)

