Geral Britânico pesca bagre gigante e raro, com quase 200 quilos, na Tailândia

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Espécie, que é ameaçada de extinção, foi capturada na Tailândia. (Foto: Reprodução)

Um britânico de 36 anos, chamado Dean McEwan, estava viajando como turista na Tailândia quando pescou um bagre de 190,5 quilos. O animal é um peixe-gato-gigante, da espécie Pangasianodon gigas, também chamado de bagre-gigante.

A espécie é típica do Rio Mekong, que atravessa o Sudeste Asiático, e está em perigo de extinção. Em 2003, ela foi listada como “criticamente ameaçada” pela World Conservation Union.

Depois de lutar durante 1h30 para fisgar e capturar o bagre, o engenheiro em plataformas de petróleo tirou uma típica foto registrando sua conquista, mas logo devolveu o animal para a água.

“Foi realmente um teste de resistência”, disse McEwan à agência de notícias BNPS.

De acordo com o Guinness Book, os bagres-gigantes do Rio Mekong são os maiores peixes de água doce do mundo. O recorde, até o momento, é o de um peixe de 293 kg, pescado na Tailândia em 2005.

O bagre-gigante foi capturado no Palm Tree Lagoon, localizado na cidade de Ratchaburi. Três homens se uniram para ajudá-lo na empreitada. Eles lançaram uma grande rede para que um dos maiores peixes já pescados no mundo pudesse ser medido. As informações são do jornal Extra.

