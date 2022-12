Geral Estados Unidos enfrentam nova tormenta no Oeste, enquanto as vítimas da nevasca passam de 60 no país

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

O Leste dos Estados Unidos aos poucos começa a se recuperar dos estragos causados pela “nevasca do século” da última semana. (Foto: Reprodução/Twitter)

Enquanto o Leste dos Estados Unidos aos poucos começa a se recuperar dos estragos causados pela “nevasca do século” da última semana, Estados do Oeste americano se preparam para enfrentar outro evento climático extremo: um “rio atmosférico” que, segundo meteorologistas, pode trazer pela frente dias de chuva e neve intensa. A tempestade de inverno histórica que atinge o país já deixou ao menos 62 mortos desde a semana passada, de acordo com a agência de notícias AFP e a emissora CNN.

O “dinâmico e denso” sistema de tempestade – um canal de ventos na atmosfera que transporta vapor d’água dos trópicos – já começou a dar sinais em partes do Noroeste dos estados da Califórnia e Oregon na terça-feira. A expectativa é que ele continue ao longo da semana, lançando pancadas de chuva que podem causar inundações, deslizamentos de terra e escoamento de detritos, de acordo com meteorologistas.

Embora o Oeste americano esteja acostumado a tempestades do tipo, acredita-se que esta seja mais forte do que o comum e dure mais tempo, afirmou William Churchill, meteorologista do Centro de Previsão Climática (WPC, na sigla em inglês), em Maryland.

“A Califórnia geralmente tira proveito das precipitações”, disse Churchill. “Infelizmente, quando ocorre muita de uma vez só, isso causa problemas.”

O maior risco, acrescentou Churchill, é quando esse tipo de chuva torrencial e prolongada atinge áreas queimadas ao longo da costa, provocando deslizamentos de terra e escoamento de detritos.

Cerca de 5 milhões de pessoas que vivem nas regiões metropolitanas de Seattle e Portland, no Oregon, estavam sob avisos de ventos fortes na terça-feira. O Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma registrou rajadas de mais de 80 km/h na terça-feira, informou Churchill.

Em Portland, uma chuva intensa inundou estradas e rios, enquanto ventos fortes derrubaram árvores e linhas elétricas, provocando apagões. De acordo com o site PowerOutage.us, que rastreia quedas de energia, mais de 135 mil pessoas ficaram sem luz em todo o estado do Oregon. Na Califórnia e em Washington, o número chega a 60 mil.

Em outras partes da Baía de San Francisco, no Norte da Califórnia, estradas foram fechadas após rajadas de vento derrubarem árvores e postes de luz, informaram as autoridades locais.

A maior parte das regiões Central e Leste dos Estados Unidos, entretanto, finalmente começa a se recuperar da forte tempestade de inverno que atingiu o país há uma semana e provocou um caos durante o Natal, informou o serviço climático americano. “Depois de um fim de semana de Natal de doer os ossos, a previsão é que os últimos dias de 2022 sejam muito mais confortáveis”, afirmou o serviço.

No entanto, à medida que as condições climáticas ficam mais amenas e as buscas avançam para áreas mais remotas, autoridades acreditam que o número de mortos possa ser ainda maior. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo e de agências internacionais de notícias.

