28 de dezembro de 2022

Nestes próximos dias, tempo firme, muito seco e temperaturas altas no Rio Grande o Sul. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Enquanto o fenômeno chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a circulação dos ventos e a frente fria na costa do Sudeste reforçam a chuva entre as áreas centrais do País, o ar seco ganha força no Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo. O ano de 2022 termina quente, com temperaturas muito altas, podendo chegar a 39°C no interior gaúcho.

Nestes próximos dias, tempo firme, muito seco e temperaturas altas no Rio Grande o Sul. Não chove nesta quinta-feira (29) e há possibilidade de uma chuva isolada nas áreas de serra na sexta-feira (30), mas sem grandes temporais.

Destaque para baixa umidade do ar em Uruguaiana e na Fronteira Oeste, com índices em alerta, inferiores a 20% no período da tarde.

O tempo segue firme durante a virada para 2023 no estado gaúcho, ainda com algumas rajadas de vento no Litoral Norte, mas sensação de abafamento. No domingo (1°), a chuva retorna à região das Missões, Fronteira Oeste, cidades de Bagé e Santa Rosa, com risco de chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento.

As demais regiões e a capital Porto Alegre continuam sem chuva, com tempo firme e bastante seco. Na segunda-feira, 2 de janeiro, uma nova frente fria volta mudar o tempo no estado gaúcho. Primeiros dias de janeiro, já com pancadas de chuva forte, com aumento das nuvens e diminuição do calorão, mas, ainda sem previsão de frio intenso.

Regiões

Grandes áreas de instabilidade devem atingir diversas áreas do País nos últimos dias do ano, conforme a empresa Climatempo. O fenômeno chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deixa muita nebulosidade de chuva sobre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. A situação deve se manter desta mesma forma ainda na virada do ano.

A recente passagem de uma frente fria pela costa da região Sul também ajudou a formar nuvens carregadas pelo litoral e parte do interior. Nesta quarta-feira, outra frente fria chegou ao litoral gaúcho. Somente a região Nordeste apresenta menos nebulosidade.

Conforme a Climatempo, Florianópolis (SC) terá um final de semana sem chuvas. No sábado o dia será de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. No domingo o céu estará ensolarado, com algumas nuvens. A mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. As informações são da Climatempo.

