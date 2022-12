Geral Ator e diretor Dennis Carvalho é internado no Rio

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Dennis Carvalho, de 75 anos, está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com septicemia. (Foto: Divulgação)

O ator e diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, está internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com septicemia – infecção generalizada. Segundo a assessoria da unidade hospitalar, Dennis foi internado na última segunda-feira (26). De acordo com o jornal O Globo, o estado dele é muito delicado.

“O Hospital Copa Star informa que o paciente Dennis de Carvalho está internado desde o dia 26 de dezembro, sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar”, informou o hospital.

Dennis fez 28 novelas como ator e interpretou nove personagens no cinema. No teatro, ele participou de “Hair”, em 1970. Além disso, Carvalho dirigiu 36 novelas ao longo da carreira.

Carvalho trabalhou na TV Globo por 47 anos até junho de 2022. Na emissora, Dennis estreou como ator e diretor na novela “Te Contei?” (1978) e, a partir daí, atuou e dirigiu várias obras, como “Vale Tudo” (1988), “O Dono do Mundo” (1991), “Celebridade” (2003), “Lado a Lado” (2012) e “Babilônia” (2015).

Dennis Carvalho foi casado com a atriz Bete Mendes, a professora de educação física Maria Tereza Schimidt e as atrizes Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângela Figueiredo e Deborah Evelyn, com quem ficou junto por 24 anos e se separou em 2012. Ele é pai de Leonardo Carvalho, ator, seu filho com Christiane Torloni; Tainá, filha de Monique; e Luíza, fruto da união com Deborah.

Septicemia

A septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis, é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central. O problema foi apontado como a causa da morte do autor Gilberto Braga.

– O que é septicemia? A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo, o que causa doenças mais graves. Tanto que, antigamente, a condição era chamada de “infecção no sangue”.

– Quais são os sintomas da septicemia? Os sintomas – e também os tratamentos – variam de acordo com o foco originário da síndrome. Em casos graves, a septicemia pode causar falência múltipla de órgãos e o chamado choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente e não responde ao tratamento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a síndrome é uma das principais causas de morte no mundo. Idosos, crianças, pessoas hospitalizadas ou com doenças crônicas e aquelas com sistemas imunológicos frágeis constituem os grupos de risco.

– Quais são as formas de prevenção da septicemia? A OMS alerta que a maioria dos casos da síndrome pode ser evitada com cuidados simples, como lavar as mãos com água e sabão, manter a carteira de vacinação em dia e evitar o uso indiscriminado de antibióticos. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

