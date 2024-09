Brasil BRT bate em pilar na Zona Norte do Rio e deixa dezenas de feridos

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Informações preliminares indicam mais de 60 feridos. Foto: Reprodução Informações preliminares indicam mais de 60 feridos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um veículo do sistema BRT colidiu, na manhã deste sábado (21), contra um dos pilares do Elevado do Gasômetro, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O acidente deixou 64 feridos, sendo 5 considerados graves. O motorista ficou preso entre as ferragens.

Após pouco mais de 3h preso entre as ferragens, o motorista, ainda não identificado, foi retirado pelos bombeiros do veículo. Estava lúcido e com suspeita de fraturas nas pernas. O motorista foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade.

A Defesa Civil Municipal está a caminho do local para realizar a vistoria do pilar.

Segundo a Mobi-Rio, o acidente aconteceu às 6h.

