Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

O último pregão, realizado em 9 de dezembro de 2022, ofertou dez lojas. Foto: Reprodução/Googleview) O último pregão, realizado em 9 de dezembro de 2022, ofertou dez lojas. (Foto: Reprodução/Googleview) Foto: Reprodução/Googleview)

O Mercado Público de Porto Alegre fará leilão, em 11 de outubro, para permissão de uso de 11 lojas e uma banca. Serão três lotes no térreo e nove no 2º piso.

“A outorga inicial vai de R$ 2.580,10 até R$ 13.248,55, a depender da localização e da metragem do espaço de interesse. Será o maior leilão de lojas do Mercado Público”, informou a prefeitura. O último pregão, realizado em 9 de dezembro de 2022, ofertou dez lojas. Está previsto edital de concorrência para a disputa da maior loja, com área de 388,63 metros quadrados, ainda sem data de publicação.

A regulamentação do uso e ocupação do Mercado Público, o mais antigo do País, cumpre o que determina o decreto Nº 21.285, de 21 de dezembro de 2021.

