Atriz consolou o filho de Claudia Raia e Edson Celulari após publicação do rapaz sobre a morte de seu cachorro de estimação, Dodô. (Foto: Instagram/Bruna Marquezine)

Atriz consolou o filho de Claudia Raia e Edson Celulari após publicação do rapaz sobre a morte de seu cachorro de estimação, Dodô

Os fãs querem ver Bruna Marquezine e Enzo Celulari juntos. Nesta sexta-feira (7), o filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari fez um post para lamentar a morte de seu cachorro de estimação Dodô.

“O maior amor do mundo. Hoje o dia amanheceu menos iluminado, mas com a certeza de que o céu acaba de ganhar a estrela mais brilhante. Meu guerreiro se foi… Uma tristeza sem tamanho junto à compreensão de que tudo nessa vida passa, assim como o seu tempo aqui nesse plano passou. A sua energia contagiante, as nossas corridas na grama, mergulhos na piscina e o seu amor ficarão guardados eternamente. Te amo para sempre. Descanse em paz, Dodô”, escreveu o rapaz.

Bruna – que foi apontada como nova namorada de Enzo – deixou uma figurinha de coração nos comentários e os fãs logo começaram a shippar o casal. Entre muitos emojis de coração e curtidas, teve até briga entre o perfil Brumar – que shippa a atriz com seu ex, o jogador de futebol Neymar – e o pessoal do Bruenzo – que shippa a atriz e o filho de Claudia e Edson.

“Assim como nós ficamos pedindo Bruenzo, vocês também ficam pedindo Brumar”, apontou uma internauta que torce por Bruna e Enzo juntos. “Namora com ele, mermã. Ia ser um casal massa demais!”, opinou outra seguidora.