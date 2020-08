Larissa Manoela e Leo Cidade aproveitaram o fim de tarde no Rio de Janeiro desta sexta-feira (7) para fazer uma sessão de fotos na Zona Oeste da cidade. A atriz de 19 anos foi clicada sendo carregada pelo namorado nas costas. “Grudinho”, derreteu-se Larissa.

Nas imagens de Santiago Guimarães, a atriz e Leo parecem de looks casuais, com tênis e roupas confortáveis. Larissa continua com os cabelos ruivos, que adotou em janeiro deste ano e, esta semana, celebrou o aniversário da mãe, Silvana, com uma festa em casa.

“Colecionando momentos! A comemoração de aniversário da minha mãe não poderia ter sido mais especial! Nossa família! Do jeitinho que a gente gosta. Emanando energias maravilhosas e agradecendo a todos que mandaram mensagens lindas e carinhosas. OBRIGADA”, disse ela na última quinta-feira (6).