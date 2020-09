Celebridades Bruna Marquezine exibe novo corte curtinho e cacheado: “Quero acabar com essa transição logo”

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Atriz, que está passando por uma transição capilar, publicou fotos sem maquiagem para mostrar novo visual aos seguidores Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine mostrou para seus seguidores na noite desta terça-feira (08) como está seu cabelo, após cortá-lo. A atriz está passando por uma transição capilar – quando para de alisar e deixa os fios naturais.

“Não tem muito o que mostrar, não. Foi mais pra limpar o cabelo. Quero acabar com essa transição logo [risos]! Tá beeeem curtinho, porque ‘encolhe’ com os cachos”, explicou Marquezine, que estava sem nenhuma maquiagem no clique.

Os fãs aprovaram o novo visual da atriz e a apoiaram na transição. “Meu Deus. Tá a coisa mais linda, você tá me incentivando a tosar a minha juba”, disse uma. “Vai ficar tão fofinha quando tiver cheia de cachinhos”, escreveu mais uma.

“Será que volta a ficar igual ao da Salete? Era muito lindo aqueles cachinhos nas pontas”, comentou outra, citando o personagem famosos que Marquezine fez quando criança em Mulheres Apaixonadas (2003), da TV Globo.

