Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

A doença de Lyme, muito comum nos Estados Unidos e no Canadá, é provocada por um tipo de bactéria transmitida pela picada de carrapatos Foto: Reprodução

A atriz e humorista norte-americana Amy Schumer, de 39 anos, usou seu Instagram, nesta terça-feira (08), para revelar que foi diagnosticada com a doença de Lyme, a mesma que já acometeu outros famosos, como Justin Bieber, Avril Lavigne e Alec Baldwin.

Com uma foto sua ainda criança durante uma pescaria, Amy escreveu: “minha primeira vara de pescar. Alguém pegou Lyme neste verão? Peguei e estou tomando doxiciclina. Talvez tenha a doença há anos”.

No restante do post, Amy pede ajuda de internautas que também possam ter a doença. “Algum conselho? Você pode tomar uma ou duas taças de vinho? Eu sei que devo ficar longe do sol. Também estou pegando essas ervas chamadas lyme-2. Por favor, comente ou me envie uma mensagem no meu número que está no meu perfil. Também quero dizer que me sinto bem e estou ansioso para me livrar disso”, finalizou Amy.

A doença de Lyme, muito comum nos Estados Unidos e no Canadá, é provocada por um tipo de bactéria transmitida pela picada de carrapatos que carregam a bactéria Borrelia burgdorferi. Para evitar o contágio, especialistas pedem que as pessoas evitem ficar deitadas na grama ou andar com a pele muito exposta em pastos, por exemplo.

Os principais sintomas manchas vermelhas pelo corpo, além de infecções, como dor no corpo, mal-estar, febre e irritabilidade. Caso não seja tratada com ajuda médica, pode provocar paralisia e prejudicar articulações, com dor e inchaço. A doença de Lyme tem cura com uso de antibióticos prescritos por médicos, mas pode adquirir status de autoimune em até 20% dos casos, gerando dores crônicas nas articulações.

