Celebridades Luigi Baricelli desiste da carreira artística e vira investidor imobiliário nos EUA: “O ator jamais deixará de existir”

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Luigi disse que não descarta voltar para o Brasil

O ator Luigi Baricelli, de 49 anos, que está longe da TV desde 2011, nesta semana voltou a dar o ar da graça como Fred na reprise da novela “Laços de Família”, da TV Globo. Ele revelou que mudou de carreira e agora está atuado como investidor no mercado imobiliário, nos Estados Unidos, onde mora com a família: a mulher, Andreia, e os dois filhos, Vittorio e Vicenzo.

“Se me perguntarem se estou fazendo novela ou filme, vou dizer que não, mas o ator jamais deixará de existir. Acho que o grande problema da vida é nos rotularmos como uma única coisa. Se eu não vir as outras habilidades que as pessoas têm, vou me sentir um ser humano menor”, disse o artista.

Sobre a volta do folhetim no “Vale a Pena Ver de Novo”, Baricelli falou da parceria romântica com a atriz Giovanna Antonelli: “A gente acreditava naqueles personagens e naquela história. A Giovanna, assim como eu, estava muito bem. Isso nos lançou ao estrelato. Prometemos que não iríamos ter limites para os personagens. Nós fazíamos o que era preciso para aquilo ter dado certo.”

Luigi disse que não descarta voltar para o Brasil. “Eu voltaria a morar em qualquer lugar do mundo. A vida para mim é muito simples, lógico que eu gosto muito daqui [EUA] e gosto muito do Brasil, mas viveria em qualquer lugar que tivesse uma quadra de tênis, que tenha alguns amigos para sair de vez em quando, que eu possa abrigar a minha família de uma maneira segura, que possa fazer exercício físicos e ter uma vida saudável, e que eu possa viver em sociedade.”

