Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Bruna Marquezine organizou uma festa para Manu Gavassi pela reta final do “Big Brother Brasil 20”. A participante ganhou, pela primeira vez, a coroa de líder da casa neste domingo (12), o que a levou a indicar Mari Gonzalez ao paredão.

A vitória da cantora na prova foi comemorada pela atriz no Instagram com gritos, torcida e muito mais. “Manu líder!!! E solta o vídeo da liderança, administrador!”, pediu a artista ao citar a pessoa responsável pelas redes sociais da competidora durante o confinamento.

A liderança de Manu Gavassi movimentou a torcida nas redes sociais. Na internet, vários famosos comemoraram a novidade como a influenciadora digital Karol Pinheiro. “Manu, minha líder, terá a festa ‘Divas do Pop’ aqui fora um dia pós-quarentena. Eu me responsabilizo! Me ajuda, Bruna Marquezine?”, pediu a youtuber de lifestyle, após ir em defesa de Bruna Marquezine em publicação.

A influenciadora Karol Pinheiro anunciou a vontade de fazer uma festa em homenagem a participação divertida de Manu Gavassi na casa do “BBB20”. Porém Bruna Marquezine avisou que já comprou todo o arsenal para celebrar o momento especial.

“Vai ser aqui em casa. A decoração já foi toda comprada. Temos neon, poltronas de glitter infláveis, globo de luzes, flamingos e enfeites de drinks aleatórios! Serve?”, avisou a atriz e, em resposta, a youtuber aprovou: “Sabia que você jamais me decepcionaria!”.

