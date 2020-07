Celebridades Bruna Marquezine rebate notícia de ter emagrecido 22 quilos em um mês: “É fake”

13 de julho de 2020

Os comentários a respeito do físico de Bruna começaram ainda em 2018

Bruna Marquezine usou seu perfil do Twitter para desmentir a notícia de que tivesse emagrecido 22 quilos em menos de um mês. Em um print de matéria de um jornal publicado por um dos admiradores, as informações afirmam que a atriz teria perdido peso sem exercícios, sem dieta e que ela iria “finalmente revelar o segredo”. “Gostaria de saber se isso é real? Eu achei meio fake. Não! Na verdade eu achei muito fake”, comentou uma fã. “É óbvio que é fake”, confirmou a ex-contratada da TV Globo.

Os comentários a respeito do físico de Bruna começaram ainda em 2018. Exibindo o corpo mais sequinho em fotos feitas em viagem pela Europa na época, a fashionista foi duramente criticada e revelou – pela primeira vez – que enfrentou a depressão.

“Eu já sofri e muito com distúrbio de imagem. Porque na época as pessoas não comentavam que eu estava magra demais, mas comentavam que eu estava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo. Eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar meu corpo. Por questões de autoestima, não me aceitar, não me achar bonita suficiente, consequentemente não me achava boa suficiente. Pela última vez, vou falar que estou feliz e saudável”, desabafou nas redes sociais.

Neste ano, a atriz viu o cenário se repetir durante as festas de Réveillon pela Bahia. Em Trancoso, a atriz fez inúmeros cliques com beachwear repletos de tendência e apostou em um conjunto de seda inspirador para o ano novo. As queixas voltaram e os burburinhos de anorexia dominaram as redes sociais.

“Anorexia mata! Seja mais responsável nos seus comentários. Estou muito saudável, feliz com quem sou e com meu corpo. Só isso importa. Vão ter que aturar a minha alegria, minha autoaceitação, meu amor próprio e minha saúde, independente de peso e aparência”, disparou.

