Celebridades “A estrutura do nosso governo faz a gente se desinteressar”, diz Anitta

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Cantora comentou que ela também está estudando política Foto: Reprodução/Instagram Cantora comentou que ela também está estudando política. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta foi uma das atrações do programa “Altas Horas”, da TV Globo, de sábado (11), e também falou como está aproveitando a quarentena para “aprender de tudo”. A artista contou que está fazendo aulas de teatro, piano e francês, Serginho Groisman comentou que ela também está estudando política.

O apresentador da TV Globo questionou se o interesse surgiu de uma “maneira natural” ou por “pressão”. Em um primeiro momento, Anitta justificou não ter mais proximidade com o assunto.

“Eu nunca quis só fazer uma música ‘bombar’, ver todo mundo dançando, ficar em primeiro lugar, ganhar dinheiro. Nunca fui essa pessoa. Sempre quis mudar as coisas de alguma maneira, fazer história, fazer diferença. Nunca tinha me interessado por política porque a estrutura do nosso governo, do nosso País faz a gente se desinteressar. Sempre uma linguagem muito difícil, estudei em escola pública, então não era da minha realidade.”

