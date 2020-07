Magazine Renata Vasconcellos justifica comportamento incisivo na bancada do “JN”: “Eu transbordo de emoção”

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

"A televisão ao vivo é sempre transparente. Por mais técnica que a gente seja, tem muita emoção", disse Renata Foto: Reprodução de TV "A televisão ao vivo é sempre transparente. Por mais técnica que a gente seja, tem muita emoção", disse Renata. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A apresentadora Renata Vasconcellos, uma das âncoras do “Jornal Nacional”, da TV Globo, desabafou no “Altas Horas” de sábado (11). Ela afirmou na atração que é importante a pluralidade de visões políticas. Mesmo assim, defendeu que independente de visões de mundo, é preciso ter emparia.

“É importante que as divergências existam, sem divergências você não constrói uma nação, mas eu me refiro à empatia, de se colocar no lugar de quem sofre, de quem perdeu um parente. E nós temos isso. A gente tem, o brasileiro tem essa capacidade de se unir na crise e se reconhecer no outro. Então, eu acredito na capacidade do brasileiro de reunir essa empatia”, afirmou.

Na atração, ela também explicou porque muitas vezes ela e seu parceiro, William Bonner, acabam demonstrando reações às notícias. “A televisão ao vivo é sempre transparente. Por mais técnica que a gente seja, tem muita emoção. Eu transbordo de emoção, você não pode lugar contra isso. Claro que temos técnica e noção, mas somos humanos”, disparou.

“É quase um grito de guerra. Tem um apelo, um grito de dor pelos excluídos, mas, ao mesmo tempo, de força, de ‘vamos embora’, ‘vou de cuidar de mim’. Eu acho que tem uma mensagem superbacana essa música”, disparou ela.

