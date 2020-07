Magazine Padre Fábio de Melo brinca sobre loucura durante pandemia: “Conversando tanto comigo mesmo”

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Diversos seguidores e identificaram com o desabafo de Padre Fábio de Melo sobre a quarentena. Neste domingo (12), o religioso usou do humor para expressar seu cansaço com a interminável quarentena no País.

Em seu Instagram, ele dividiu uma frase divertida sobre o momento e fez os internautas caírem na risada: “Estou conversando tanto comigo que só hoje já discordei três vezes de mim”, brincou ele.

Nos comentários da postagem, diversos internautas entraram na brincadeira e compartilharam suas inquietações: “Altos debates comigo mesmo!”, brincou o humorista Gominho. “Eu total! Não aguento mais”, disse outra fã.

Padre Fábio de Melo usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a ostentação de conforto que algumas pessoas vêm fazendo durante a quarentena por conta do coronavírus.

Nas redes sociais, o religioso escreveu um texto falando sobre como esse tipo de ação pode aumentar a angústia por parte dos mais pobres, que não desfrutam das mesmas coisas e ficam assistindo.

