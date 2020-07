Celebridades Miley Cyrus compra casa na vizinhança de Kim Kardashian por R$ 26 milhões

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

De acordo com a imprensa internacional, Miley fez a transação fora do mercado. Ela teria usado um fiador para facilitar o acordo Foto: Reprodução De acordo com a imprensa internacional, Miley fez a transação fora do mercado. Ela teria usado um fiador para facilitar o acordo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Miley Cyrus está prestes a se tornar vizinha de Kim Kardashian. A cantora comprou uma propriedade na região de Hidden Hills, em Calabasas, local famoso pelas mansões de celebridades, por US $ 4.95 milhões, o equivalente a R$ 26,3 milhões na cotação atual.

De acordo com a imprensa internacional, Miley fez a transação fora do mercado. Ela teria usado um fiador para facilitar o acordo, que foi fechado no final de junho, de acordo com registros imobiliários. O vendedor era Steven Baio, irmão do ator Scott Baio.

A casa foi construída em 1957, mas foi recentemente reformada e ampliada. Possui piso de madeira de tábuas largas, tetos abobadados e uma cozinha nova. São seis quartos, 5 banheiros, sala de estar e jantar, e um cinema privativo em 557 metros quadrados de área útil. Além disso, na área externa conta com uma piscina com bar molhado, um espaço com churrasqueira e área de refeições.

De acordo com a imprensa internacional, a propriedade em questão foi listada por US $ 5 milhões, e ela chegou a ser alugada por um período, por US $ 39 mil mensais – o equivalente a R$ 207 mil na cotação atual.

