Corpo da atriz Naya Rivera é encontrado em lago

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Naya tinha 33 anos. Foto: Reprodução/Instagram Naya tinha 33 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O corpo da atriz Naya Rivera foi encontrado nesta segunda-feira (13) no lago em que ela havia desaparecido. A informação, adiantada pelo site americano TMZ, foi confirmada por um oficial da polícia de Ventura, na Califórnia.

A atriz, famosa pela série “Glee”, estava desaparecida desde a última quarta-feira (8) depois de sair para um passeio de barco com o filho. O menino, que tem 4 anos, foi encontrado sozinho no barco e contou que a mãe não voltou depois de um mergulho.

Nascida em janeiro de 1987, na Califórnia, já aos 4 anos ficou famosa na comédia da CBS “The Royal Family”. Também fez participações especiais em vários programas, como”Um Maluco no Pedaço”, “Baywatch” e “CSI: Miami”.

A fama mundial se consolidou com a série “Glee”, na qual interpretava Santana Lopez, uma líder de torcida. Ela atuou em 113 episódios do musical, transmitido de 2009 a 2015. Ela deixou a produção em 2014. Também modelo e cantora, lançou o single “Sorry” com participação de Big Sean em 2013.

Naya tinha 33 anos e deixa o filho de 4 anos que estava com ela no passeio de barco, fruto do relacionamento com o ator Ryan Dorsey, com quem casou em 2014, mas separou-se dois anos depois.

