Rio Grande do Sul Federação defende planejamento, diálogo e rapidez para evitar o colapso econômico

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Entidade quer alternativas para não seguir vendo empresas impedidas de exercer suas atividades e negócios quebrando. Foto: Reprodução

A FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) emitiu nota, nesta segunda-feira (13), defendendo planejamento, diálogo e rapidez para evitar o colapso econômico. A entidade cobra dos governantes mais diálogo com entidades empresariais e empresários.

“Outra semana de inúmeras restrições ao comércio no Rio Grande do Sul. Se amplia a grave situação vivida pela maioria dos lojistas desde março. Não é possível aos comerciantes e a população conviverem com tamanhas restrições em função de decretos equivocados”, diz a nota.

Conforme a FCDL, são milhares de empreendimentos que fecharam portas nos últimos quatro meses e outros tantos que projetam encerrar suas atividades em breve tempo. “E o que dizer dos mais de 120 mil postos de trabalho extintos no Rio Grande do Sul desde março?”, pergunta a instituição no documento.

De acordo com a federação, “a princípio”, a sociedade “terá que conviver com o vírus por muito tempo e não há condições de se manter tudo fechado por um período mais longo sem que o caos econômico, em curso, aconteça.”

Ainda de acordo com a federação, o momento exige ações planejadas e rápidas no sentido de evitar o colapso. “Precisamos, encontrar alternativas para não seguir vendo empresas impedidas de exercer suas atividades e negócios quebrando”, diz a nota.

Segundo a federação, além dos lojistas respeitarem os protocolos de saúde determinados pelas autoridades, é preciso avançar significativamente na questão da infraestrutura de atendimento hospitalar em todo o Rio Grande do Sul.

