Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

A data do envio das doses ao Estado ainda não foi definida. Foto: Agência Brasil A data do envio das doses ao Estado ainda não foi definida. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Rio Grande do Sul deve receber, nos próximos dias, um lote de 126.132 doses de vacina contra a dengue. Seis municípios gaúchos estão na lista dos contemplados com os imunizantes. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde (MS) na tarde desta quinta-feira (25). A data do envio das doses ao Estado ainda não foi definida.

Conforme a Nota Técnica 47/2024, os seguintes municípios serão contemplados:

Porto Alegre – 72.898 doses

Viamão – 14.982 doses

Alvorada – 12.985 doses

Gravataí – 16.425 doses

Cachoeirinha – 8.379 doses

Glorinha – 463 doses

Ao todo, 625 municípios em 6 Estados brasileiros receberão as doses: Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e Mato Grosso. As novas regiões serão contempladas com a quarta remessa de 986,5 mil doses que também será destinada para os municípios beneficiados nas etapas anteriores.

“Agora, temos 25 Estados da federação contemplados com a vacina. Com essas novas remessas que estão sendo distribuídas, vamos chegar a 1,3 mil municípios atendidos em todo o Brasil. Importante destacar que estamos seguindo a lista de regiões previamente pactuada com os gestores de saúde dos estados e dos municípios”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, em entrevista a jornalistas.

A distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais:

Ranqueamento das regiões de saúde e municípios;

Quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante);

Cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

O MS também informou que as vacinas destinadas à aplicação da segunda dose serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses para completar o esquema vacinal.

2024-04-25