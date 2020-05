Magazine Bruna Marquezine relembra ensaio de lingerie com vídeo de bastidores: “Saudade”

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Nos registros, a atriz usa lingerie romântica enquanto posa em uma cama.

Bruna Marquezine compartilhou com seus seguidores vídeos dos bastidores do ensaio feita para a Intimissimi, em fevereiro. Nos registros, a atriz usa lingerie romântica enquanto posa em uma cama. “Saudade de um set, né minha filha?”, escreveu na publicação. No feed do Instagram, ela ainda postou um trecho do vídeo no qual aparece fazendo poses para as fotos. Amiga de Bruna, Manu Gavassi elogiou: “Surra de ângulos bons”.

Nos comentários, vários famosos teceram elogios à Bruna Marquezine. Thiago Martins escreveu: “A câmera gosta de você, né. Tira onda desde pequena”. “Perfeita, né mores”, declarou Didi Wagner. Mas foi Rodrigo Lombardi que roubou a cena com uma dúvida divertida. “Como faz isso de ficar bem em qualquer ângulo? Se tiver nariz do tamanho do meu não dá? Me ensina?”, pediu o ator. Os fã-clubes replicaram o vídeo e admiradores comentaram sobre o corpo da famosa. “Que corpo linda, meu Deus”, declarou uma internauta. Recentemente, Bruna recebeu um elogio curioso de Tatá Werneck ao surgir em outro clique para a marca italiana de lingerie.

Dia dos Namorados

Sem assumir um relacionamento desde o fim do namoro com Neymar, Bruna Marquezine é a estrela da campanha de Dia dos Namorados da Intimissimi. Na foto do ensaio para a data, a atriz usa um conjunto rosê com renda preta com detalhe floral. Os itens usados por Bruna fazem parte da coleção Flower Ballet e estão disponíveis para compra na web por R$ 328,00. O clique rendeu comentários de fãs e a beleza foi apontada nas mensagens. “Maravilhosa é ela”, garantiu um fã. “Linda ela sempre arrasa”, disse outro. “A minha deusa. Sempre linda e encantadora”, apontou um terceiro. “Eita que essa sabe ser linda e sexy”, elogiou um internauta.

Transição capilar

Em uma live recente no Instagram, Bruna Marquezine contou que deixou de alisar o cabelo durante a quarentena. “Fiz um personagem na adolescência que a personagem precisava fazer uns penteados de mangá, precisava ter cabelo liso escorrido, eu fiz uma definitiva. Desde então fiquei fazendo procedimentos um pouco mais leves, para tentar amenizar a diferença que dava para tentar amenizar cabelo com definitiva com o cabelo que crescia”, contou a jovem relembrando a novela “Negócio da China”.

Após deixar Maisa Silva na dúvida sobre sua transição, a atriz ainda contou que se surpreendeu ao ver a raiz dos fios: “Eu não sabia que meu cabelo nascia cacheado mais. Eu só fazia aqui na frente para deixar ele controlado… Só que comecei a fazer vários tratamentos, microagulhamento… E aí ele voltou a nascer cacheado! Olha que legal. Agora nunca mais vou fazer nada”.

